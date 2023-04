“Uitzonderlijk drukke” ochtendspits: regen zorgt voor zeer moeizaam verkeer op Vlaamse snelwegen

Het regent vallende sterren: meteoren­zwerm Lyriden bereikt komende dagen zijn hoogtepunt

Liefhebbers van vallende sterren zullen zich de komende nachten in de handen wrijven. Want naar jaarlijkse gewoonte kunnen we met zijn allen genieten van de meteorenzwerm Lyriden. Het hoogtepunt valt dit jaar in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de voorspellingen van het KMI is het (voorlopig) dan wisselend bewolkt.