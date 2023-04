“Uitzonderlijk drukke” ochtendspits: nu al bijna 200 kilometer file

Trein ontruimd in Ottignies vanwege jongeman die mogelijk in bezit was van explosie­ven

In het station van Ottignies is zondagnamiddag een trein ontruimd omdat een treinbegeleider dacht dat een jongeman aan boord mogelijk in het bezit was van explosieven. Dat is vernomen van de procureur des Konings van Waals-Brabant.