Uitzonderlijk drukke avondspits op Vlaamse snelwegen: “Waarschijnlijk drukste van het jaar”

Als verklaring voor de drukte haalt Bruyninckx verschillende redenen aan. Ten eerste is het de avond voor een verlengd weekend altijd drukker op de Vlaamse snelwegen. Daarnaast stelden de verkeerscamera's ook vast dat het al de hele dag door ontzettend druk was op de weg, wat ook her en der tot incidenten heeft geleid.

Het verkeer is het drukst in de regio Antwerpen, waar het verkeer vooral in en om de Waaslandhaven muurvast zat, maar ook nu nog is het op de R2 heel druk. Daarnaast is het ook filerijden op de Brusselse ring, maar ook in bijvoorbeeld Gent en in de provincie Limburg is het aanschuiven geblazen.