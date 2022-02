Uitwisselingsstudenten UGent die in Rusland verblijven zijn niet in gevaar

De Panne Eén treintje van The Ride terug op de rails: “We weten waar het fout is gelopen”

Vandaag gaat The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne terug open. Vorige week zaterdag liep daar één treintje vast waardoor negen volwassenen urenlang op ruim 30 meter hoogte zaten in de koude, wind en regen. “We zetten vandaag één treintje terug op de sporen met toestemming van parket, politie, attractiebouwer en keuringsfirma”, zegt Plopsa-ceo Steve van den Kerkhof.

14:19