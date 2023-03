Uittredingsvergoeding voor Kamerpersoneel ‘on hold’: systeem met extraatje tot 8 maandlonen juridisch niet correct?

Vandenbrou­c­ke: “Elk net moet erkende borstkli­niek hebben”

Het is een verplichting dat er in elk net een erkende borstkliniek aanwezig is, dus ook in de provincie Luxemburg. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onderstreept in de Kamer. Het opstellen van een behandelplan voor borstkanker en eventuele chirurgie zullen binnenkort enkel nog terugbetaald worden als ze binnen een van de 72 erkende borstklinieken plaatsvinden.