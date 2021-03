Uitstel in zaak Let's go Urban tot 20 april, voorlopig bewindvoerder over vernietigend rapport: “Geen doekjes voor het bloeden”

De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft het dossier rond Sihame El Kaouakibi (Open Vld) en Let’s go Urban uitgesteld tot 20 april. Aanleiding is de ziekenhuisopname na een coronabesmetting van één van de advocaten van El Kaouakibi. Op die zitting eind april moet er dan duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens, die een vernietigend rapport maakte over Let’s Go Urban, haar opdracht mag verderzetten. Haar mandaat loopt begin mei af.

Meer dan 450.000 euro van jongerenorganisatie Let’s Go Urban, het geesteskind van El Kaouakibi, zou mogelijk doorgesluisd zijn naar privébedrijfjes van de politica, blijkt uit onderzoek van VTM NIEUWS. Er is sprake van vervalste facturen en subsidiegeld dat doorgesluisd werd.

‘Georganiseerd bedrog’

450.365,83 euro. Dat is het concrete bedrag waar de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban zich grote vragen bij stelt in haar verslag van de vzw, meldt VTM NIEUWS. Volgens de bewindvoerder zou het de afgelopen jaren vooral om één ding gedraaid hebben: het financieel gewin voor El Kaouakibi en haar andere vennootschappen. “Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid”, besluit Annemie Moens in haar vernietigend verslag. Ze spreekt zelfs van “georganiseerd bedrog”.

Quote Dat is mijn manier van werken, al 40 jaar. Geen doekjes voor het bloeden, maar zeer duidelijk vaststel­len wat ik zie. Voorlopig bewindvoerder Annemie Moens over haar ongefilterde verslag

Harde woorden voor de politica, die met haar advocaten naar de ondernemingsrechtbank in Tongeren trekt om zich te verzetten tegen Moens. Die laatste reageerde dinsdagmorgen bij aankomst voor de eerste zitting aanvankelijk kort aan de pers. Dat haar rapport de harde bewoordingen niet schuwt, noemde ze “mijn manier van werken, al 40 jaar”. “Geen doekjes voor het bloeden, maar zeer duidelijk vaststellen wat ik zie en de vragen die ik heb, duidelijk stellen.”

Uitstel

Er zou vandaag sowieso nog niet inhoudelijk gepleit worden over het eventuele bedrog. “Het gaat alleen over het feit of het aanstellen van de bewindvoerder al dan niet terecht was”, zei advocaat Kris Luyckx bij zijn aankomst. “Ik hoop dat we dat vandaag kunnen beslechten.” Uiteindelijk werd de zitting niet veel later uitgesteld naar 20 april om 11 uur, want één van de advocaten van El Kaouakibi is ziek. “Onze deontologie en hoffelijkheid voorziet dat wij moeten ingaan op een vraag tot uitstel”, aldus Moens daarover. Voor de zitting van 20 april is alvast twee uur voorzien.

De bewindvoerder vindt het “jammer” dat haar verslag gelekt is, liet ze achteraf weten in een meer uitgebreide reactie aan de pers. Ze bevestigde de details van haar voorlopige rapport die in de media verschenen zijn. “Er zijn nog altijd bepaalde vragen die moeten opgelost worden”, zei ze. “En elke dag komt er nog bijkomende informatie binnen.”

Volledig scherm Voorlopig bewindvoerder Annemie Moens bij de rechtbank. © BELGA

“Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan op basis van de vragen die gekomen zijn, ook op basis van het onderzoek van de stad Antwerpen, om te zien wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er zijn zaken die opgelost zijn kunnen worden, zoals de verkeerde stortingen waarvan eerder al sprake was. Dat was inderdaad een verkeerde storting die is binnengekomen en opnieuw is buitengegaan.”

“Er zijn duidelijke vaststellingen, zoals de beruchte keuken, dat is heel duidelijk. Het is een constructie om er zorg voor te dragen dat het prive-initiatief binnen de BV Point Urbain, dat de belofte heeft gedaan tegenover de eigenaar-verhuurder, dat ze zouden zorgen voor de restauratie, inrichting enzovoort. Iemand moet dat betalen op één of andere manier.”

Persoonlijke verrijking?

Moens bevestigde ook dat er een slordige boekhouding aanwezig was. “Maar of er een persoonlijke verrijking is, weet ik niet. Ik zie niet waar het geldspoor naartoe gaat. Ik zie wel dat er een afwending is van middelen van de vzw naar andere vennootschappen waarin mevrouw El Kaouakibi betrokken is of was.”

Verder zei Moens onder meer te hopen dat het project Let’s Go Urban blijft overleven. “In deze omstandigheden is het moeilijk. De stad Antwerpen moet nog beslissingen nemen met betrekking tot de werkingsgelden. Dat zal gebeuren tegen het einde van de maand april. Ik ben daarvoor in nauw overleg met de stad. We zijn op zoek naar een structuur om het goede werk daar verder te zetten. Hoe dat zal gebeuren, is het initiatief van de stad Antwerpen.”

Volledig scherm Advocaat Kris Luyckx aan de rechtbank. © BELGA

Facturen

VTM Nieuws kon enkele facturen inzien die de vzw Let’s Go Urban bij de stad Antwerpen indiende. Volgens gerechtsjournalist Faroek Özgünes tonen ze aan dat zo onterecht subsidies werden binnengehaald. Hier sommen we enkele verdachte facturaties op.

Maandag kwam VTM NIEUWS ook met een factuur voor 3.630 euro met als referentie ‘Wrap interieur dressing kasten’. Betaald met het subsidiegeld van vzw WeLoveBXL, het Brusselse equivalent van de vzw Let’s Go Urban en opgericht door El Kaouakibi en haar partner. Eén belangrijk detail dat niet op de factuur staat: het gaat hier over een dressing in de slaapkamer van hun privéwoning die gerenoveerd werd, blijkt uit e-mailverkeer.

‘Onaanvaardbaar’

In een reactie aan Belga liet één van de advocaten van El Kaouakibi, Mounir Souidi, eerder weten dat de bevindingen deel uitmaken van het rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban.

“Een rapport dat eerstdaags door de ondernemingsrechtbank zal worden behandeld maar nu dus al op redacties circuleert, wat onaanvaardbaar is”, zei hij. “Dit rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Deze zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.”

Volledig scherm VTM Nieuws kon enkele facturen inzien die de vzw Let’s Go Urban bij de stad Antwerpen indiende. © Benoit De Freine/RV

In een boodschap op Facebook haalde El Kaouakibi ook zelf uit. “Het gaat om documenten waar we al weken op wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel op de redactie van VTM liggen. We weten dat de bewindvoerder meerdere malen met de pers gesproken heeft, en dit is niet alleen ongehoord, maar ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid.”

De Wever

Het onderzoek dat de stad Antwerpen intussen op eigen houtje voert naar hoe de stedelijke subsidies voor de gecontesteerde vzw van El Kauoakibi werden gebruikt, is nog niet afgerond. Als zou blijken dat er inderdaad fraude werd gepleegd, belooft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) “de hardst mogelijke gevolgen”. Hij stelt wel dat de continuïteit van de verschillende werkingen voor jongeren in het Urban Center op het Kiel in ieder geval moet worden bewaard.

