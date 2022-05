Uitspraak Rousseau over Molenbeek blijft op de maag liggen bij Brussels Vooruit-lid: “Is dit nog mijn partij?”

Een week na de uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over Molenbeek reageert Brussels partijlid Mohamed Abdulhakim. “Ik blijf socialist in hart en nieren, maar ik vraag me af of ik nog bij Vooruit hoor”, zegt de 27-jarige arts-specialist in opleiding in het weekblad ‘Knack’.

Mohamed Abdulhakim is sinds twee jaar lid van de Vlaamse socialisten en zit ook in het bestuur van One.Brussels-Vooruit. Hij komt vandaag terug op de uitspraak van zijn voorzitter die vorige week heel wat stof deed opwaaien. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zei Conner Rousseau in het weekblad ‘Humo’.

Ondanks de ophef bleef de Vooruit-voorzitter achter zijn uitspraken staan, maar hij nuanceerde wel zijn woorden. “Ik bedoel daarmee dat ik pleit voor een goede sociale mix. Als ik door een plek in Brussel rijd waar de voertaal geen Nederlands of Frans is, dan is dat volgens mij problematisch. Wie de taal niet spreekt, zal veel minder kansen hebben op goede schoolresultaten en op de arbeidsmarkt. Daar gaat het bij mij om.”

Maar volgens Abdulhakim baseert Rousseau zich voor zijn uitspraak helemaal niet op de taal die de inwoners van Molenbeek zouden spreken, maar louter op de kleur die hij in het straatbeeld ziet. “Hij heeft het over het doorrijden van Molenbeek. Dan hoor je de taal die gesproken wordt toch niet? Het gaat puur om het uitzicht”, zegt Abdulhakim in ‘Knack’. Hij geeft in het blad wel toe dat “niemand betwist dat er problemen zijn in Molenbeek, maar die los je niet op door olie op het vuur te gooien”.

De uitspraak van Rousseau “geeft personen met een migratieachtergrond indirect het gevoel dat het nooit voldoende zal zijn”, vindt Abdulhakim. “Al spreek je alle drie de landstalen of behaal je een hoger diploma, je zal er nooit ‘Belgisch’ uitzien”, schrijft hij vandaag ook in een brief aan de krant ‘De Morgen’. Abdulhakim had gehoopt dat er reactie zou komen van iemand binnen de partij, maar dat gebeurde niet en daarom reageert hij het nu zelf. Ook al omdat het volgens Abdulhakim niet de eerste keer is dat Rousseau de grenzen lijkt af te tasten. “Iedere keer zorgen zijn uitspraken voor een identiteitscrisis bij veel socialisten. Is dit nog mijn partij?”

Abdulhakim koos twee jaar geleden zelf bewust voor een progressieve socialistische partij, maar “had nooit verwacht dat men ‘allochtonen-bashen’ als electorale strategie zou gebruiken”. Abdulhakim vindt dat zijn voorzitter zo de pijnlijke boodschap overbrengt aan mensen met een migratieachtergrond dat ze “er niet bij horen”. “Ik vraag me af waar personen met een migratieachtergrond wel nog welkom zijn nu de socialistische beweging hen verstoten heeft? Of verandert Vooruit nog van koers?”

Abdulhakim vraagt zich af of Vooruit “meer dan Conner” is. En hij staat niet alleen met zijn mening binnen de partij, denkt hij.