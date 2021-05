Uitkijken naar 200.000 muziekfans in één weekend: Pukkelpop en Tomorrowland opgetogen

Volledige vaccinatie, ofwel een negatieve coronatest die maximaal 48 uur oud is. Dat naast het Corona Safety Ticket, een eigen ticketingsysteem dat aangeeft of iemand safe is. Meer lijkt er vanaf 13 augustus niet nodig om weer rond te zwalpen op een landelijk festivalterrein. Bij Pukkelpop (19-22 augustus) en Tomorrowland (27-29 augustus en 3-5 september) zijn ze opgetogen met de beslissingen van het Overlegcomité. Pukkelpop ziet het groots: "Wij willen een festival zonder social distancing of mondkapjes. Daarbij mikken we op 66.000 mensen per dag, volle capaciteit", aldus organisator Chokri Mahassine. "Voor je binnenkomt, moet je wel getest of gevaccineerd zijn. Op die manier willen we ervoor zorgen dat Pukkelpop op grote schaal verder kan en een veilige plaats is waar je naartoe kan."