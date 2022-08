Uitgezette haatprediker verhuist mogelijk naar ons land: “Dit moeten we absoluut verhinderen”

Een islamitische haatprediker is van plan om zich in België te vestigen van zodra hij door Frankrijk officieel het land uitgezet wordt. Dat meldt journalist Mohamed Sifaoui, een doorgaans goed ingelichte radicaliseringsexpert. “We moeten ten allen prijze vermijden dat iemand als Hassan Iquioussen zijn activiteiten hier kan komen verderzetten”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). “De Belgische regering mag hem onder geen beding toegang tot het land verlenen.”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin liet gisteren via een tweet weten dat Iquioussen niet langer welkom is op het Franse grondgebied. “Deze predikant houdt al jaren een haatdiscours tegen de waarden waar Frankrijk voor staat. Hij verzet zich tegen onze principes van secularisme (de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij; nvdr) en de gelijkheid tussen man en vrouw.”

Iquioussen heeft banden met de Moslimbroeders en deed in het verleden al verschillende oproepen tot geweld tegen de Joodse gemeenschap. Daarnaast zou hij ook allerlei complottheorieën voeden omtrent islamofobie. Op sociale media is hij zeer aanwezig, met 43.000 volgers op Facebook tot gevolg. Op YouTube heeft hij met 169.000 fans een nog grotere aanhang.

“Veroordeeld op basis van wit blad”

Op 22 juni al werd een gunstig advies verleend om Iquioussen het land uit te zetten. Vandaag zou hij het officiële bevel ontvangen moeten hebben. Zijn advocate overweegt nu om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

“Ze veroordelen hem op basis van een wit blad”, klinkt het uit de mond van Lucie Simon. “Van die zogezegd radicale samenkomsten bestaan amper beelden. Daartegenover staan de ruim duizend filmpjes die hij zelf op internet gezet heeft. Daarin spreekt hij zich talloze keren uit vóór de waarden van de Republiek en tegen xenofobie. En als hij dan toch zo’n gevaar vormt voor Frankrijk, waarom is hij dan nooit gerechtelijk vervolgd? Dit is louter plat politiek opportunisme.”

De Franse nationaliteit van Iquioussen werd ingetrokken, waardoor nu enkel de Marokkaanse overblijft. “Als hij weer naar Marokko moet, vrezen we - gezien zijn politieke overtuigingen - voor zijn leven”, klinkt het.

“Niet opnieuw trefpunt van islamisme”

Vandaar dat Iquioussen nu dus sterk een verhuis naar België zou overwegen. Voor Van Langenhove is dat zonder meer een doorn in het oog. “Het is al erg genoeg dat er recent IS-vrouwen zijn kunnen terugkeren. Door het wegkijken van verschillende overheden hebben islamitische haatpredikers hier jarenlang ongestoord kunnen opereren en is Molenbeek kunnen uitgroeien tot een broeihaard van extremisme. Laten we dit niet vergeten en verhinderen dat nieuwe haatpredikers zich hier kunnen vestigen.”

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzet zich in scherpe bewoordingen. “Als deze info klopt, moeten we maatregelen nemen. België mag niet het trefpunt van islamisme in Europa worden, zoals in het verleden te vaak gebeurd is.”

Tot slot doet ook N-VA-Kamerlid Theo Francken zijn duit in het zakje. “België moet hem persona non grata verklaren. Vandaag nog”, klinkt het in enkele tweets. “Wat gaan we hieraan doen, Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne en Nicole de Moor? Zoals met het CCIB, niets? De camarilla van antiwesterse haat haar gang laten gaan of gaat er opgetreden worden?”

