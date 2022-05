Uitgelekt advies Financiën spaart heilige huisjes niet: “Btw-verhoging brengt snel en eenvoudig veel geld op”

Leerkrach­ten vragen dringend meer omkadering voor digitalise­ring

Slechts 78 procent van de leerkrachten beschikt over een eigen computer of laptop, maar behalve de problemen met hardware is er meer omkadering nodig om de digitalisering in het onderwijs door te zetten. Dat blijkt uit de allereerste Lerarenbarometer van Fourcast for Education, een bedrijf dat scholen begeleidt inzake ICT en technologie.

11 mei