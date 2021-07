Uitbreiding Covid Safe Ticket vandaag inzet van Overlegcomité

Met stijgende besmettingscijfers en een licht toenemend aantal ziekenhuisopnames zijn extra versoepelingen op het door de overstromingen uitgestelde Overlegcomité niet meteen aan de orde. Uit de coronapeiling van deze krant en 'VTM Nieuws' blijkt dat daar ook weinig vraag naar is: er zijn bijna vier keer meer Vlamingen die de coronaregels willen verstrengen dan versoepelen. Iets minder dan de helft (46%) vindt dat de maatregelen moeten blijven zoals ze zijn. De regering zit op dezelfde golflengte. "We moeten voorzichtig blijven, maar ook niet panikeren", zegt premier Alexander De Croo (Open Vld).

Geen boeman

Vanaf 13 augustus mogen opnieuw massa-evenementen met meer dan 5.000 bezoekers plaatsvinden, op voorwaarde dat de aanwezigen via een app allemaal kunnen aantonen compleet gevaccineerd, negatief getest of al besmet te zijn geweest. Het is praktisch zeker dat zo'n Covid Safe Ticket er ook zal komen voor grote evenementen die vanaf 1 augustus mogelijk zijn (wanneer 3.000 mensen binnen mogen samenkomen en 5.000 buiten), al is de vraag waar het Overlegcomité de lijn trekt. "We zijn er niet om als boeman daarmee mensen te controleren, maar om ze kansen te geven", klinkt het bij de Vlaamse regering. Dat staat dan weer haaks op de visie van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) die in de app net een bijkomende garantie ziet, naast de geldende afstand- en mondmaskerregels.