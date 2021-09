Uitbraak van vogelgriep bij hobbyhouder in Chiny

Alsmaar nijpender lerarente­kort blijkt nu ook uit vacature­cij­fers VDAB

14:59 Dat het onderwijs met een lerarentekort kampt, is al langer geweten. Dat het probleem echter nijpender is dan ooit, blijkt nu ook uit de vacaturecijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten in het secundair onderwijs is haast verdrievoudigd, voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs gaat het om meer dan een verdubbeling.