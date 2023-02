Uitblijven stikstofakkoord heeft ook grote gevolgen voor luchthaven: “Nood aan stopzetting van politieke spelletjes, welvaart staat op het spel”

Tegen de zomer moet Brussels Airport een nieuwe omgevings­vergunning aanvragen. Zonder is vliegverkeer onmogelijk. Maar de vergunning staat op de helling omdat de Vlaamse regering nog steeds geen bindend stikstofakkoord heeft. Zowel Zuhal Demir als de luchthaven zelf trekken aan de alarmbel, maar Open Vld en CD&V zien er een politieke strategie in, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De huidige omgevingsvergunning dateert al van 2004 en loopt af in juli 2024. Tegen deze zomer moet Zaventem een nieuwe vergunning aanvragen. En daarvoor wacht Brussels Airport op duidelijkheid rond de hoeveelheid stikstof dat het mag uitstoten. "Zoals elke sector hebben ook wij nood aan een regelgevend kader wat stikstof betreft. Daarom is het belangrijk dat er op Vlaams niveau op korte termijn hierover een rechtszeker decreet wordt gestemd", laat de luchthaven weten.

Er wordt dus vol verwachting naar de Vlaamse regering gekeken. Het eerste stikstofakkoord van februari vorig jaar is nog steeds niet gestemd in het parlement. Regeringspartij CD&V wil een aantal maatregelen uit het akkoord herroepen, tot frustratie van coalitiepartner N-VA.

Demir en de luchthaven voeren de druk dus op om snel een akkoord te maken, uit vrees voor het stilvallen van het luchtverkeer.

"We hebben dringend een definitief stikstofkader nodig om rechtszeker te kunnen vergunnen. Zo niet gaan de rechters vergunning na vergunning vernietigen omdat we het probleem niet aanpakken”, stelt de minister in een reactie aan VTM Nieuws. De uitstoot moet naar beneden, vertelt ze. "We zien vandaag de dag dat ook heel wat landbouwbedrijven niet aan een vergunning komen.”

Om te vermijden dat de hervergunning van de luchthaven in Zaventem vernietigd wordt door de rechtbank, is het van groot belang dat er snel een stikstofakkoord komt, aldus de minister. “Voor de luchthaven van Zaventem waar heel veel mensen werken – meer dan 60.000 jobs – is het belangrijk dat we een definitief stikstofkader hebben, zodat de vergunning die we verlenen niet achteraf vernietigd wordt door de rechtbank.”

Het betrekken van de luchthaven is volgens minister Demir geen manier om extra druk te zetten. Wel is het stikstofakkoord belangrijk voor onze economie en welvaart, klinkt het. “We kunnen de chaos en alle hel en verdoemenis vermijden als we ook overgaan tot het uitvoeren van de maatregelen, zodat de stikstof naar beneden kan gaan en we op een rechtszekere manier kunnen vergunnen.”

Het stikstofakkoord is uitgedraaid op een strijd tussen CD&V en N-VA. "Het heeft geen zin om politieke spelletjes te spelen”, reageert Demir. De economie en welvaart moeten “kost wat kost in ere gehouden worden”.

Zowel landbouworganisaties alsook Open Vld-viceminister-president Bart Somers vragen om een stikstofkader. “Ik denk dat dat heel terecht is. We moeten het politieke overstijgen en kijken naar het algemeen belang van ons allemaal. Het gaat hier om heel veel jobs, voedselzekerheid en onze welvaart. Dat vraagt om een stopzetting van politieke spelletjes", concludeert de N-VA-minister.

Op Twitter stelt Bart Somers dat er “dringend nood” is aan een stikstofakkoord. “Onze industrie, bouw, mobiliteit, landbouw en natuur komen in problemen zonder een duurzaam en rechtszeker kader. Anders zetten we onze welvaart, gezondheid en jobs op het spel”, aldus Somers.

“Stikstof-kafka”

Somers’ partijgenoot Gwendolyn Rutten spreekt op Twitter wel over “stikstof-kafka”. Zij plaatst een kaartje met daarop het Floordambos, een bos in de buurt van de luchthaven dat Europees beschermd is als onderdeel van Natura 2000-gebied. “De ‘passende beoordeling’ (onderzoek naar de impact om beschermde natuur, red.) zal moeten aantonen dat er geen stikstof van vliegtuigen terecht komt op dit stukje bos naast de E19 waar voortdurend auto’s en vrachtwagens rijden. Dit is geen wet, dit is waanzin”, stelt Rutten.

Volgens Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is het luchthavendossier een nieuw voorbeeld van het “strategische steekspel en nonbeleid tussen CD&V en N-VA” en dreigt dat steekspel “alleen maar verliezers op te leveren: milieu: natuur, landbouw, industrie, economie,...”. “Het is tijd om de eigen verkramping achter te laten”, tweet Vaneeckhout.

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege zegt aan Belga dat ze al langer waarschuwt voor de gevolgen van het uitblijven van een “robuust stikstofkader”. “Het gekibbel moet stoppen. Zonder kader, gaat de hele maatschappij op slot”, dixit Schauvliege. “Voor Groen is een rechtszeker kader nodig en dat is een oplossing die stand houdt op lange termijn, dus met een horizon 2050; niet 2030.”

Reactie CD&V-fractieleider Van Rompuy

“Op dit ogenblik ligt het dossier van de luchthaven nog niet voor, het is te vroeg om hierover uitspraken te doen”, stelt CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy. Maar hij erkent wel dat er snel een “robuust en juridisch sterk stikstofkader” nodig is. “Of het nu gaat om een luchthaven of om een landbouwbedrijf: alle economische activiteiten in Vlaanderen hebben er baat bij dat er zo snel mogelijk een sterk stikstofkader is”, aldus nog Van Rompuy.