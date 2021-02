Uitbaters van privésauna's stappen naar Raad van State: “Overheid mist zelfs beleefdheid om ons antwoord te geven”

In privésauna’s is er geen sprake van contact met andere bubbels of personen. Toch is een heropening voorlopig uit den boze. "Openbare zwembaden zijn intussen open, net als B&B's, logies en vakantiehuizen mét privé-wellness. Zelfs de rendez-voushuizen met jacuzzi en sauna draaien opnieuw. En ook experten, zoals Marc Van Ranst, hebben intussen aangegeven dat er geen reden is om privésauna’s nog langer gesloten te houden", vertelt Christiaan Janssens als voorzitter van SpaBelgium.

“Financiële problemen”

In december werd al een procedure opgestart om de bevoegde ministers van de federale overheid te dagvaarden en een verzoek tot vernietiging in te dienen. Dat is echter een tijdrovende procedure.

“Intussen belanden zeer veel uitbaters van privésauna's in zware financiële problemen. We zien ons dus genoodzaakt om ook een dringende procedure in kortgeding op te starten", klinkt het.

Veel sneller

Dit betekent dat de zaak veel sneller behandeld kan worden. In dit geval op woensdag 24 februari, twee dagen voordat er een nieuw Overlegcomité gepland is.

De sauna-uitbaters zijn van mening dat de overheid in gebreke blijft. “Ze kennen zelfs niet de beleefdheid om te antwoorden op de argumentatie. We eisen niet enkel een onmiddellijke rechtzetting, maar ook een schadevergoeding omwille van inkomsten die misgelopen zijn", besluit Janssens.