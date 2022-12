Uitbater Engie en veiligheidswaakhond FANC over nieuwe scenario’s om kernreactoren te verlengen: “Onmogelijk”

Woensdag bespreekt het kernkabinet van de federale regering, aangevuld met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), een nieuwe risicoanalyse over de bevoorradingszekerheid van ons land. Daaruit blijkt dat de komende winters een stroomtekort dreigt doordat er van een lagere beschikbaarheid van het nucleaire park in Frankrijk wordt uitgegaan. Vooral in de winter van 2025-2026 - wanneer alle Belgische kernreactoren minstens tijdelijk uitgeschakeld zijn - dreigt een fors stroomtekort.

Om dat op te vangen, liggen verschillende scenario’s op tafel van de regering. Zo is energieminister Van der Straeten voorstander van een zogenaamde ‘fuel extension’ van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Daarbij draaien de reactoren in de zomer op een lager pitje om de nucleaire brandstof op te sparen voor de winter van 2025-2026. Volgens de huidige planning zouden Doel 4 en Tihange 3 op dat moment stil liggen om veiligheidswerken uit te voeren die nodig zijn voor de levensduurverlenging tot 2035, waarover de regering op dit moment nog onderhandelt met uitbater Engie. (zie grafiek)

“We kunnen Doel 4 en Tihange 3 na 2025 laten draaien”, zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Om de levensduur te rekken, kunnen we de centrales laten draaien in de winter bij piekmomenten. In de zomer kunnen ze dan stil liggen voor de nodige werken.” De groenen bestempelen dat als scenario “2+10": twee jaar enkel draaien in de winter, gevolgd door een effectieve levensduurverlenging van 10 jaar. Een andere optie die circuleert, maar die dus niet de voorkeur van de groenen geniet, is het oprekken van de levensduur van de drie oudere centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. Ook hier zouden de centrales enkel draaien in de winter, waardoor ze langer operationeel kunnen blijven.

KIJK. Dit zijn de mogelijke noodscenario’s van de regering om energietekorten in de winters van 2025 en 2026 op te vangen

“Nucleaire veiligheid”

Of dat realistische scenario’s zijn, is echter maar de vraag. “Officieel zijn wij nog niet op de hoogte gesteld van dit nieuwe rapport of van de scenario’s die op tafel liggen”, zegt Engie-woordvoerster Hellen Smeets. “We kunnen ons dus niet in detail uitspreken. Wel kunnen we stellen dat het theoretisch concept van ‘fuel extension’ simpelweg niet mogelijk is binnen de huidige nucleaire veiligheidsvoorschriften. Wij volgen een 10-jarige exploitatiecyclus waarbij we moeten aantonen dat we op een veilige manier 10 jaar lang onze eenheden kunnen uitbaten. Je kan niet zomaar even voor een winter extra gaan. Zo werkt het niet met de nucleaire veiligheid.”

Ook het FANC, dat de nucleaire veiligheid bewaakt, wijst erop dat een reeks veiligheidscontroles en -werken nodig zijn vooraleer de reactoren veilig verlengd kunnen worden. Wat vragen doet rijzen bij de timing die nodig is om het dreigende stroomtekort in de problematische winter van 2025-2026 op te vangen. “Over een fuel extension of andere nieuwe scenario’s hebben wij nog geen officiële vraag gekregen”, klinkt het. “Pas als de regering dat doet of de uitbater een voorstel indient, kunnen wij dat bekijken en beoordelen op vlak van nucleaire veiligheid. In ieder geval is het duidelijk dat de nodige veiligheidswerken uitgevoerd moeten worden, of het nu om een verlenging van twee jaar of tien jaar gaat. Hoe later daarmee begonnen wordt, hoe later die reactoren klaar zullen zijn voor verlenging. Dat spreekt voor zich.”

