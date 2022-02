Uitbaatster crèche was zelf niét thuis toen kindje gewond raakte: “Ze is er ondersteboven van”

De 36-jarige uitbaatster van de crèche in Mariakerke zit naar eigen zeggen zelf met duizend-en-een vragen over wat er is gebeurd met het meisje van zes maanden. Davina V.D. was vorige woensdag namelijk niét aanwezig toen er vanuit haar kinderdagverblijf naar de hulpdiensten werd gebeld. “Ze is helemaal ondersteboven van de dood van dat meisje en wenst zelf absolute duidelijkheid over wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat Han Vervenne.

Davina V.D. is kop van Jut op sociale media. Woensdag werd een baby’tje dat bij haar werd opgevangen overgebracht naar het UZ in Gent met een zwaar hersenletsel. Donderdag kwam het nieuws dat het meisje het niet had gehaald. Sindsdien noemen sommigen op Facebook de uitbaatster van kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje vlakaf een moordenares. “Terwijl ze niet eens aanwezig was bij de feiten”, benadrukt haar advocaat Han Vervenne. Volgens onze informatie was de vrouw haar twee kinderen gaan oppikken aan school. Haar vader en een medewerkster letten intussen op de kinderen in de crèche. “Plots kreeg ze een telefoon van haar vader. Hij vertelde dat er een ambulance gearriveerd was aan de crèche. Mijn cliënte is daarop onmiddellijk naar daar gereden.”

Volgens de advocaat heeft Davina V.D. zelf het raden naar wat er is gebeurd. Ze zou geen uitleg van haar vader hebben gekregen en heeft ook geen weet over de verklaringen die hij aflegde bij politie en de onderzoeksrechter. Davina V.D. is vrijgelaten onder voorwaarden. De onderzoeksrechter stelde haar in verdenking van onopzettelijke doding. Wat haar precies wordt verweten is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een gebrek aan toezicht.

Quote Mijn cliënte wordt nu een moordena­res genoemd, maar was niet eens aanwezig tijdens de feiten. Ze kreeg enkel een telefoon­tje van haar vader dat er net een ambulance aan de crèche was toegekomen Han Vervenne, Advocaat van Davina V.D.

De vader van Davina V.D. werd aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Volgens het gerecht had de man dus niet de bedoeling het meisje te doden. Zowel zijn partner als zijn advocate weigeren elk commentaar.

De vrijgelaten vrouw komt nu op een onbekende plek op adem. Volgens haar advocaat is ze helemaal ondersteboven van de dood van het baby’tje. “Haar hele wereld is ingestort toen ze vernam dat het kindje het niet heeft gehaald. Ze is er ondersteboven van”, zegt advocaat Han Vervenne. Volgens haar raadsman heeft dit dossier dringend nuance nodig. “Alles wat nu verschijnt over de crèche is plots negatief”, verwijst hij naar fragmenten van inspectieverslagen die de voorbije dagen verschenen. Ook meerdere ouders van kinderen uit de crèche spuwden al hun gal over de werking. “Zelfs haar faillissement van in 2007 wordt daar in de media nu bij gesleurd. Wat heeft dat te maken met het overlijden van dat kind?”

Een van de opgelegde voorwaarden is dat Davina V.D. geen contact mag hebben met haar vader. “Ze wil nu voornamelijk één ding: absolute duidelijkheid over wat er is gebeurd”, aldus nog advocaat Han Vervenne.

Lees ook: