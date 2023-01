UIT ONS ARCHIEF. 7,3 miljoen aan vastgoed in Dubai en een bestelwagen met 400 kg coke: dit is het verhaal van drugsbaron Othman El B. en zijn familie

De schietpartij van maandagavond in Merksem, waarbij een 11-jarig meisje om het leven kwam, was wellicht gericht tegen drugsfamilie El B. Al in april 2021 brachten we een portret van de beruchte leden. Zo werd de jongste broer betrapt op de invoer van 476 kilo coke, en leeft de oudste broer van een invaliditeitsuitkering terwijl hij 1,3 miljoen euro uitgeeft. Bij de neven kan je ‘patserbakken’ huren voor 1.500 euro per uur - cash te betalen. Sommigen zijn al veroordeeld, maar dé spin in het web - de Marokkaanse drugsbaron Othman El B. zélf - blijft uit de klauwen van het gerecht. Met zonnige groeten uit Dubai.