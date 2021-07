Uit alle hoeken van het land komen vrijwilligers om mee op te ruimen: “Mensen moesten zich bedwingen om ons niet te knuffelen”

Riory, een ontstoppingsfirma voor rioleringen in Bilzen is nog maar enkele weken is business, maar toen Yordi en zijn collega’s de beelden van alle ellende zagen, was aan de kant blijven staan geen optie. “Het voorbije weekend hebben we overlegd om naar Pepinster af te zakken: we hebben de machines en de pompen, het zou gek zijn, zelfs heel erg egoïstisch, mochten we niets ondernemen. We zijn om 7 uur in Bilzen vertrokken en zijn rond 8.30 uur aangekomen. Het water was weggetrokken, maar als je in één woord moet omschrijven wat je ziet: oorlogsgebied. Het lijkt wel alsof een hele regio werd gebombardeerd, niet normaal. Wegen zijn weggespoeld, huizen zijn half ingezakt, mensen zijn alles kwijt. Echt schrijnend.”