UHasselt ontwikkelt muziekgebaseerde therapie om mensen met dementie meer te laten bewegen

Boeren pleiten voor algemeen sproeiver­bod en vrezen voor problemati­sche winter en voorjaar: “5 voor, misschien zelfs 5 na 12"

De droogtecommissie komt vandaag opnieuw samen om te bekijken of er nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, roept op tot een algemeen sproeiverbod. Veel boeren dreigen namelijk een deel of zelfs hun volledige oogst te verliezen. “Ik hou mijn hart vast voor volgende winter en het voorjaar”, zegt Vandamme in HLN Live.

11:09