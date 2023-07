UHasselt en imec werken samen met ‘EnFoil’: Nieuw bedrijf maakt flexibele zonnepanelen

Hoogste aantal faillisse­men­ten sinds oktober 2018

In juni zijn in ons land 1.092 bedrijven over de kop gegaan. Het is van oktober 2018 geleden dat het aantal faillissementen zo hoog lag - toen werden er 1.125 faillissementen geteld. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. In Vlaanderen gaat het zelfs om het hoogste aantal sinds oktober 2013.