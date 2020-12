UGent-rector Rik Van de Walle vindt dat er al weken te weinig getest wordt: “Onaanvaardbaar”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De cijfers gaan in de goede richting en ze doen dat snel", zegt hij op Twitter. “Dit is uitstekend nieuws. Reden te meer om nu *maximaal* in te zetten op de beschikbare testcapaciteit. Het ‘Federaal Platform COVID Testing’ wordt nog lang niet ten volle benut. Plus est en nous.”

Ook op het vlak van sneltesten zit er meer in volgens de rector. Met het oog op de nakende heropening van de scholen breekt hij een lans om zo veel mogelijk tests uit te voeren, quarantaines te handhaven en aan degelijke bronopsporing te doen. “Blijf ook de coronamaatregelen naleven alstublieft. Zeker nu het duidelijk is geworden dat we wel degelijk in staat zijn om de cijfers naar beneden te krijgen.”

Momenteel worden er elke dag gemiddeld 31.789 coronatesten afgenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 17 procent minder dan het vorige zevendaagse gemiddelde, maar daar zitten de feestdagen vermoedelijk voor iets tussen.

Ter vergelijking: een week geleden lag dat cijfer nog net onder de 39.000. Op het hoogtepunt eind oktober werden er gemiddeld evenwel iets meer dan 67.000 tests per dag afgenomen.

Het aandeel positieve testen is al bijna twee weken min of meer stabiel en zit nu op 7,39 procent. Dat wil zeggen dat van alle 100 afgenomen coronatesten er gemiddeld 7,39 positief zijn. Op de piek eind oktober was dat nog bijna 30 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de drempel echter op 5 procent gelegd.

“Het nationale testplatform wordt al vele weken sterk onderbenut”, aldus Van de Walle. “Dat is - onder meer met het oog op de monitoring van wat in de scholen wel of niet gebeurt - onaanvaardbaar.

Net vandaag pleit viroloog Marc Van Ranst ervoor om Belgen die terugkomen van skivakantie in Zwitserland een verplichte test te laten afleggen om te voorkomen dat ze het coronavirus importeren. In Zwitserland liggen de cijfers op dit moment een pak hoger dan in ons land, met 661 positieve tests per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Dat is bijna drie keer zo veel als in België. Er trekken ook heel wat Britten heen. Die kunnen de nieuwe variant van het coronavirus meebrengen, die vermoedelijk een stuk besmettelijker is.

Volgens Van Ranst kunnen de Belgen de coronatest afleggen vóór ze terugkeren of bij aankomst in ons land. Hij pleit er zelfs voor om die te verplichten voor iederéén die in een rood gebied geweest is. “Reizen is al vele keren ten sterkste afgeraden", klinkt het. “Wanneer men toch op vakantie gaat, zou men idealiter een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Dat kan steekproefgewijs gecontroleerd worden.”

Momenteel wordt aan reizigers die uit een rood gebied terugkomen gevraagd om een Passenger Locator Form in te vullen. Op basis daarvan wordt dan beslist of ze een test moeten ondergaan en in quarantaine moeten.