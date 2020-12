UGent: 56 procent Vlamingen bereid om coronavaccin te nemen

Hoezo, “niks met vuurwapens te maken”?: Limburgse nazi’s die van brandstich­ting worden verdacht meermaals gespot in schiet­stand

5:00 “Met vuurwapens hebben ze absoluut niets te maken”, zo zegt de advocaat van het Limburgse koppel dat wordt verdacht van brandstichting in een asielzoekerscentrum. Het is zijn repliek op de berichten dat het koppel schietoefeningen hield met een Oekraïner die aanslagplannen zou hebben gehad. Daar zijn nog geen bewijzen van. Maar we hebben wel beelden die aantonen hoe schietgraag het koppel werkelijk was.