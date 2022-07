Uber: “Uber is nu een ander bedrijf”, vakbond BTB niet overtuigd

“We zoeken geen uitvluchten voor gedrag in het verleden dat duidelijk niet overeenstemt met onze huidige waardes”, maar “Uber is nu een ander bedrijf”. Dat heeft het Amerikaanse platform gezegd in reactie op de “UberFiles”, een nieuw onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) op basis van een datalek. De socialistische transportvakbond BTB is daar niet van overtuigd.

De UberFiles bevatten ruim 124.000 interne documenten, met memo’s, agenda’s, WhatsApp-berichten en andere gegevensbestanden van de periode 2013-2017. Ze onthullen dubieuze praktijken die de alternatieve taxidienst gebruikte om voet aan de grond te krijgen in verschillende landen, waaronder België, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op overheden.

Intimidatie

In de reactie wijst Uber erop dat er al veel gezegd en geschreven is over “de vergissingen van voor 2017". “Er zijn duizenden artikels over gepubliceerd, er werden verschillende boeken geschreven, en er was zelfs een televisieserie”, klinkt het. In 2017 werd ook Travis Kalanick als CEO vervangen, nadat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder het bedrijf intern had doorgelicht na klachten van seksisme en intimidatie op de werkvloer.

Nieuwe werknemers

De nieuwe CEO, Dara Khosrowshahi, “had de taak om elk aspect van de werking van Uber te veranderen”, klinkt het. En dat is volgens het bedrijf ook gebeurd. “Als we zeggen dat Uber vandaag een andere bedrijf is, dan bedoelen we dat letterlijk: 90 procent van de huidige werknemers vervoegden het bedrijf nadat Dara CEO was geworden.”

En dus zegt Uber geen excuses te zoeken voor de fouten uit het verleden, maar roept het de mensen op om “ons te beoordelen op wat we de voorbije vijf jaar hebben gedaan en wat we in de toekomst zullen doen”.

Volledig scherm Uber CEO Dara Khosrowshahi. © REUTERS

Transportvakbond niet overtuigd

Het taxiplatform Uber beweert zelf dan wel dat het veranderd is tegenover vroeger, maar de socialistische transportvakbond BTB gelooft dat niet zomaar. “Uber staat voor een cruciale uitdaging: ofwel zet het bedrijf zijn illegale en onethische praktijken verder, ofwel gaan ze zich gedragen als een verantwoordelijke werkgever”, zegt de vakbond in een persbericht.

Schijnzelfstandigen

Volgens BTB-voorzitter Frank Moreels kan Uber bewijzen dat het nu een ander bedrijf is door de chauffeurs een werknemersstatuut te geven. “Laat ons wel wezen. Chauffeurs die voor Uber werken zijn eigenlijk schijnzelfstandigen. Ze moeten zelf hun wagen kopen of leasen (en die moet voldoen aan de voorwaarden die Uber oplegt). Ze moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid ... Maar ze krijgen hun opdrachten wel van Uber”, aldus Moreels.

Volledig scherm De vakbond zal naar eigen zeggen “blijven strijden voor het behoud, het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs en het creëren van een fair speelveld”. © Photo News

Ogen openen

Moreels hoopt ten slotte dat de “UberFiles”, het onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) dat wanpraktijken bij het Amerikaanse bedrijf aan het licht bracht, ook de ogen opent “van politici die de rode loper willen uitrollen” voor dergelijke bedrijven. “De wanpraktijken die vandaag bewezen worden, moet hen motiveren om niet langer kritiekloos de Ubers van deze wereld op hun wenken te bedienen”, klinkt het.

In België werkten ‘Knack’, ‘De Tijd’ en ‘Le Soir’ mee aan de UberFiles.