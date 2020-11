Uber start in Vlaanderen en biedt 10.000 gratis ritten aan ziekenhuispersoneel

Taxidienst Uber strijkt volgende week neer in Vlaanderen. Vanaf 9 november kan je in heel Vlaanderen een privérit bestellen via de app, hoewel Uber de grootste beschikbaarheid belooft in Antwerpen, Gent en Leuven. “Bovendien zal Uber via UberMedics 10.000 gratis ritten voor ziekenhuispersoneel subsidiëren”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Via de Uber-app wordt het mogelijk om in Vlaanderen een UberX te bestellen, een privérit met een bestuurder die geregistreerd is op het platform. Zo’n UberX is geschikt voor groepen van maximaal vier personen. Klanten kiezen de bestemming, weten vooraf hoeveel een rit kost en betalen achteraf via de app. De meeste chauffeurs zullen in Antwerpen, Gent en Leuven rondrijden.

Ritten voor ziekenhuispersoneel

Volgens Uber wordt er in coronatijden maximaal ingezet op veiligheid en hygiëne. Zowel passagiers als chauffeurs moeten tijdens de rit een mondmasker dragen en bevestigen dat ze de lokale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen hebben begrepen en naleven. Ook worden alle gebruikers er via de app voortdurend aan herinnerd dat ze hun handen moeten wassen of ontsmetten en de ramen open moeten houden om de ventilatie tijdens de ritten te verbeteren. Chauffeurs zijn ook voorzien van ontsmettingsmiddelen en Uber heeft voertuigen uitgerust met polycarbonaat scheidingswanden.

Bij de lancering worden onder de noemer UberMedics ook 10.000 gratis ritten beschikbaar gemaakt voor het ziekenhuispersoneel in Antwerpen, Leuven en Gent voor verplaatsingen van en naar ziekenhuizen. Het aanbod geldt tot 15 euro per rit, voor maximaal 5 ritten per persoon, per week.

Vlaanderen

In ons land is Uber niet nieuw. De taxidienst was ook al aanwezig in Brussel. De lancering in Vlaanderen zat er bovendien al langer aan te komen. Volgens Uber zou de vraag naar ritten de afgelopen maanden zijn gegroeid in onze regio, zo concludeerde het uit het aantal mensen dat de afgelopen maanden de app heeft geopend en uit gesprekken met Uber-partnerchauffeurs.

“Ik geloof dat we het vervoer in Antwerpen, Gent, en Leuven efficiënter en toegankelijker kunnen maken, de files kunnen verminderen en professionele chauffeurs nieuwe verdienmogelijkheden kunnen bieden. Consumenten vragen al jaren om betrouwbaar, comfortabel en toegankelijker vervoer in Vlaanderen. Vooral in deze moeilijke tijden zijn wij er om je veilig overal naartoe te brengen”, zegt Laurent Slits, Hoofd van Uber België. De nieuwe diensten zijn volledig in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse taxireglement, voegt Uber nog toe in het persbericht.