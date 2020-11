Uber komt naar Vlaanderen: dit moet u weten over ‘s werelds grootste taxidienst zonder eigen taxi’s

Uber werd opgericht in 2010 en is sinds 2014 in Brussel actief. De taxidienst staat bekend om het gebruiksgemak, maar krijgt ook veel kritiek omdat het volgens de vakbonden aan sociale dumping doet, waarbij de chauffeurs de lasten dragen en de winsten naar Uber gaan. Het Amerikaans bedrijf benadrukt dat de werking in België volledig in overstemming is met de geldende reglementeringen.