Uber- en zelfstandige chauffeurs manifesteren in Brussel

Vilvoorde Parket doet onderzoek naar overleden leerlinge (13) besmet met corona: doodsoor­zaak is niet geweten

11:56 Maissa, het overleden meisje uit het tweede middelbaar bij Virgo Plus in Vilvoorde, bleek besmet te zijn met het coronavirus. Of dat de reden van overlijden is, is onbekend. Feit is dat de klasgenoten die deze tragedie meemaakten nu ook naar huis werden gestuurd volgens het draaiboek dat scholen moeten volgen bij besmetting.