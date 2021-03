UAntwerpen test keelspray tegen coronasymptomen

Scholen krijgen tot 510 euro per leerling voor digitale sprong

12:40 De Vlaamse regering heeft beslist hoeveel scholen de komende jaren kunnen investeren in digitaal onderwijs. In totaal voorziet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 375 miljoen euro. Voor het kleuteronderwijs tot en met het vierde leerjaar gaat het om 25 euro per leerling, voor het 5de en 6de leerjaar om 290 euro per leerling en voor het secundair onderwijs om 510 euro per leerling.