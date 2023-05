“U communiceert via Signal, het kanaal dat drugsdealers gebruiken”: hangt het lot van bpost-topvrouw aan zijden draadje nadat ze niet kon overtuigen in de Kamer?

Factuur maal elf in één regeerperi­o­de: kosten voor consultan­cy exploderen onder Beke en Crevits (CD&V)

Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt steeds meer beroep gedaan op private consultants. Uit cijfers die oppositiepartij PVDA opvroeg, blijkt dat de factuur in één regeerperiode maal elf is gegaan. “Vlaanderen bespaart op ambtenaren, maar zet tegelijk deur open voor duurbetaalde consultants.” Waar gaat het geld naartoe? En is dat problematisch?