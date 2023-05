“U bent vooral de ambassadrice van de PS”: hangt het lot van bpost-topvrouw aan zijden draadje nadat ze niet kon overtuigen in de Kamer?

Politiek Federale begroting springt jaarlijks bij om Kamerpensi­oe­nen te betalen, omdat pensioen­kas niet genoeg oplevert: over hoeveel miljoenen gaat het?

114.000 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks betaald aan zakenbank Degroof Petercam om de gestorte pensioenbijdragen van de Kamerleden zo goed mogelijk te beleggen. Maar het rendement van die beleggingen is mager, zo blijkt uit interne documenten die onze redactie kon inkijken. Daarom springt de federale begroting zelfs jaarlijks bij om de pensioenen van onze 600 ex-Kamerleden te betalen. Hoe kan het eigenlijk dat er geld te kort is in de kas?