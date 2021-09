U bent niet de enige met snotneus of diarree. Verkoudheden en darminfecties zijn in opmars

Studente zwaarge­wond na metershoge val in Lou­vain-la-Neu­ve

11:49 Een studente uit Geldenaken (Jodoigne) is dinsdagavond zwaargewond geraakt na een val van enkele meters hoog. Dat meldt het parket van Waals-Brabant. De studente (18) viel van een balkon, terras of uit een venster. De UCLouvain heeft inmiddels alle studentenactiviteiten opgeschort, zo meldt de universiteit in een persbericht.