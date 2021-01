Twitteraccount woordvoerder Viruswaanzin verwijderd na oproep voor doodstraf virologen, Marc Van Ranst dient klacht in

In een filmpje van vzw Viruswaanzin - een groep die gekant is tegen de ‘coronawaanzin’ en bijhorende maatregelen - stelt advocaat Michael Verstraeten dat Marc Van Ranst, samen met de andere virologen, verantwoordelijk is voor de hoge dodentol in ons land. Hij suggereert de doodstraf nog op Twitter, gezien zij verantwoordelijk zijn voor “130 miljoen doden”. Het Twitteraccount van Verstraeten werd verwijderd na tussenkomst van het kabinet van Balie Gent.

In het filmpje - getiteld ‘het gruwelijke jaar van de virologen’ en gepost op 25 december - wordt 15 minuten en 57 seconden lang met de vinger gewezen. Verstraeten richt zich rechtstreeks tot Van Ranst en diens collega’s. Daarbij stelt hij de ene vraag na de andere: “Ligt u wakker van de ledematen die moeten worden geamputeerd door een gebrek aan tijdelijke zorg? Ligt u wakker van de 900.000 levensjaren die in Groot-Brittannië verloren zullen gaan door de maatregelen? U heeft ondanks uw gebrek aan kennis, toch blinde maatregelen genomen”, zo besluit de advocaat en woordvoerder van Viruswaanzin.

Doodstraf

De video en het statement kunnen binnen de groep op veel steun rekenen. Iemand oppert zelfs om de doodstraf te overwegen “voor deze gruwelijke misdaden”. “Inderdaad. De rechter moet de mogelijkheid krijgen de doodstraf te overwegen als mensen 130 miljoen doden op hun geweten hebben. Of vindt u dat geen probleem, dubbel zoveel doden als in de tweede Wereldoorlog”, zo reageert ook Verstraeten in een bericht op Twitter. Of dat “gruwelijk” en “publiek” moet zijn, vraagt iemand anders. “Bij voorkeur. De rechter moet de mogelijkheid krijgen”, zo luidt de reactie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Ranst las de berichten inmiddels zelf. “Zijn volgelingen zijn nu duidelijk aan het radicaliseren”, merkt de viroloog op.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Twitteraccount van advocaat Michael Verstraeten werd verwijderd naar aanleiding van een tussenkomst van het kabinet van Balie Gent. “Ik ben daar deze ochtend mee geconfronteerd geweest”, reageert Marnix Moerman, waarnemend stafhouder van Balie Gent. “Vanuit mijn functie vond ik dat er dringend nood was om wat sereniteit te brengen in de discussie. Dus is het kabinet tussengekomen, gaande van de verwijdering van de publicaties tot verdere ingrepen. Maar daar gaan we momenteel niet op in.”

Een stafhouder kan niet zomaar een advocaat schorsen of schrappen, daarvoor is een procedure nodig. Wat wel kan, is de advocaat een tijdelijk verbod opleggen naar de rechtbank te komen. “Dergelijk gedrag kunnen we niet aanvaarden. Het feit alleen dat de vraag kan gesteld worden of dit niet aanzetten is tot geweld of haat, dat zegt genoeg.”

Marc Van Ranst heeft intussen laten weten dat hij schriftelijk klacht indiende tegen Verstraeten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.