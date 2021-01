Twitter lacht met ‘Eigen kweek’-Engels van Stephanie D’Hose in brief gericht aan Amerikaans vicepresident: “Pence zal zwaar onder de indruk zijn”

Een brief van Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose gericht aan Amerikaans vicepresident Mike Pence, waarin de bestorming van het Capitool veroordeeld wordt, leidt tot heel wat spottende reacties over het gebruikte Engels.

In de brief staan volgens verschillende Twitteraars letterlijk naar het Engels vertaalde Nederlandse uitdrukkingen. “Pence zal zwaar onder de indruk zijn”, reageert iemand spottend. Een andere gebruiker vindt het Engels van D’Hose zo schabouwelijk dat hij zich afvraagt of de brief wel echt is.

Volgens anderen valt het allemaal wel nog mee. “Gaan we ons hier nu ook al over verkneukelen ... Ik heb al inspirerender briefmateriaal gelezen, maar lachwekkend slecht?”, klinkt het.

“Dit is formal English en er is eigenlijk niets mis mee, het is dan nog een brief op diplomatiek niveau, niet in spreektaal opgesteld. De reacties hier maken er wel een lachertje van maar geen enkele slaagt erin de vinger te leggen op een specifieke fout”, zegt nog iemand anders.

“Taalkundig is hier niets echt fout aan. Mogelijk wat gekunsteld en niet ‘native’, maar dat is geen schande”, aldus een man die zegt 20 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Australië gewoond te hebben.

