Twitter blokkeert account Tom Van Grieken nadat hij politicus Vooruit beschuldigt huis te decoreren met “posters van massamoordenaars”

Speciaal­bier Kasteel Rouge vanaf nu ook te koop in de supermarkt als ijsje

8 april Het bier Kasteel Rouge, gebrouwen in het Izegemse Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, is vanaf vandaag ook te koop als ijsje in de supermarkt. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. Daarmee is Kasteel Rouge het eerste Belgische speciaalbier dat in een dessertijs gebruikt wordt, en verkocht wordt in de winkels.