Twintigtal vermoedelijke gevallen van salmonella door Kinder Surprise-eitjes in ons land en klantendienst is onbereikbaar: check hier de volledige lijst van teruggeroepen producten

Kortrijk Ambulance onderweg naar patiënt betrokken bij ongeval: “Zeker een meter door de lucht gevlogen”

Op de R8 in Kortrijk is dinsdagvoormiddag opnieuw ongeval gebeurd. Deze keer deelde ook een ambulance in de brokken. Gelukkig was er geen patiënt aan boord en raakte ook niemand gewond.

5 april