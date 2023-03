Twintiger organiseerde nepreizen naar Disneyland “om begrafenis van zijn oma” te betalen: 33 slachtoffers en 10.000 euro in eigen zak



Michaël V., een 28-jarige man uit Charleroi, is veroordeeld voor het organiseren van nepreizen naar onder meer Disneyland Parijs en de kerstmarkt in Keulen. Hij ontving iedere keer het geld van zijn reizigers, maar annuleerde op het laatste moment hun tripje. In totaal maakte hij 33 slachtoffers en stak hij bijna 10.000 euro in eigen zak. De man - die naar eigen zeggen het geld gebruikte om de begrafeniskosten van zijn oma te betalen - is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.