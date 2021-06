Twintiger met mes in hoofd afgevoerd na geweldsdelict in Vlissingen, verdachte later opgepakt in Antwerpen

Bij een steekpartij in het Nederlandse Vlissingen (Zeeland) is zaterdag aan het einde van de middag een 27-jarige man uit Middelburg ernstig gewond geraakt. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Uren later heeft de Antwerpse politie één verdachte opgepakt.