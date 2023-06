Twintiger dient klacht in bij Antwerps parket tegen Conner Rousseau: “Mijn cliënt is slachtoffer van zedenfeiten”

TV STREAMING­TIP. ‘Everything I know about love’: Liefdes­zoek­tocht in Londen

Jarenlang schreef de Britse journaliste Dolly Alderton een column in de ‘Sunday Times’. Daarin beschreef ze haar leven als jonge twintiger in Londen. Ze vertelde over haar relaties, de valkuilen in het leven en in haar liefdesleven én hoe haar generatie tegen de wereld aankijkt. De verhaaltjes sloegen zo enorm aan bij het grote publiek, dat ze in 2018 gebundeld werden in memoires die ze ‘Everything I Know About Love’ noemde. Het boek werd meteen een bestseller.