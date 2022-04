Twintig Russische maatschappijen verbannen uit Europees luchtruim

Deze week in 1995: Flippo's verstopt in zakjes chips, het begin van de ‘grootste rage aller tijden’

Flippo’s begonnen op 8 april 1995 in Nederland aan hun indrukwekkende opmars. Chipsfabrikant Smiths stak toen voor het eerst de ronde schijfjes met afbeeldingen van stripfiguurtjes in hun zakjes chips. Het begin van wat even later ook in ons land zou uitgroeien tot een ware hype. Flippo’s worden zelfs de ‘grootste rage aller tijden’.

