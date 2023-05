Twijfel over wettigheid van bepaalde premies bij Comité R

“Ze dreigden met abortus als hun kind niet tijdig een plaats kreeg”: zo wanhopig zijn ouders voor een plekje in de crèche

Cash, cava of cosmetica: wanhopige ouders halen alles uit de kast om toch maar een plekje te bemachtigen in een crèche, zo blijkt uit een rondvraag van HLN. Ze proberen soms met cadeautjes of hangen dagelijks aan de telefoon — stalken, noemen sommige kinderbegeleiders het. Lauren en Jasmin getuigen over de smekende, huilende en soms woedende ouders met wie ze te maken krijgen in hun kinderopvang.