Tweede vaccindosis kan ‘beperkt’ verplaatst worden, overheid lanceert planningstool om te kijken wanneer het uw beurt is

Vaccino­loog Corinne Vandermeu­len: "Streven naar 90 procent groepsimmu­ni­teit in plaats van 70"

10:49 We zouden moeten streven naar een groepsimmuniteit van 90 in plaats van 70 procent, zegt Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum aan de KU Leuven, donderdagavond aan ROB TV. “Als we 70 procent bereiken, kan het virus nog altijd circuleren binnen 30 procent van de bevolking, voor België is dat meer dan 3 miljoen mensen. Eigenlijk moeten we blijven streven naar zo veel mogelijk mensen.”