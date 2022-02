Tweede ‘sofagate’? “Michel had niet gezien dat Oegandese minister voorbij Von der Leyen gelopen was zonder haar een hand te geven”

LIVE. Man die weggewaai­de zonnepane­len op hoofd kreeg in Gent is overleden

Storm Eunice rolde gisteren over ons land en dat liet zich op veel plaatsen hard voelen. Er vielen twee dodelijke slachtoffers. Maar ook dit weekend worden stevige windstoten verwacht. Voor vanavond geldt nog code geel in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Vanaf morgenavond waarschuwt het KMI met code geel in heel het land. Het is niet uitgesloten dat er ook plaatselijk code oranje wordt uitgevaardigd. Lees alle ontwikkelingen over het stormweer in onze liveblog.

0:25