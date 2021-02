Tweede prik klinkt voor hen als muziek in de oren: zangers en deejay’s van woonzorgcentra hopen snel aan de bak te komen

“Het is alsof ik herleef: eindelijk nog eens dat podium op!” Vanessa Chinitor (44) zong haar laatste noot met publiek precies een jaar geleden, maar deze week houdt ze een gesponsorde minitournee langs 21 woonzorgcentra. ‘Like the Wind’ - waarmee ze in 1999 naar het Eurovisiesongfestival in Jeruzalem trok - galmt voorlopig nog in de gietende regen, maar nu bijna alle bewoners en personeel van alle woonzorgcentra zijn gevaccineerd, lonkt voor de charmezangers en deejay’s opnieuw de gezelligheid van menig refter en feestzaal.