Tweede Noordzeetop gaat vandaag van start in Oostende

In mei vorig jaar trokken premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nog naar het Deense Esbjerg. Samen met hun collega's uit Denemarken, Duitsland en Nederland zetten ze er hun handtekening onder de 'Esbjerg-verklaring': een akkoord om de capaciteit van windmolens tegen 2050 te vertienvoudigen en van de Noordzee een grote groene energiecentrale te maken.

De ambities waren toen niet min: de bedoeling was de totale capaciteit van de windparken op zee van de vier landen tegen 2030 op te trekken tot 65 gigawatt (GW) en tegen 2050 naar 150 GW te gaan, of het stroomverbruik van 150 miljoen gezinnen.

Vandaag vindt in Oostende een tweede Noordzeetop plaats. De coalitie van vier landen is intussen uitgebreid naar negen landen. Komen er bij: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen en Luxemburg. Die laatste is volgens premier De Croo een "virtueel Noordzeeland".

Belgische wereldspelers

Dat de top in ons land doorgaat, is geen toeval. België is een pionier in de bouw van windmolens op zee en uitgegroeid tot wereldtop in de bouw van offshore-windparken. De maritieme aannemers DEME en Jan De Nul bijvoorbeeld zijn wereldspelers in het aanleggen van windparken.

De ambitie van de top is niet alleen het uitbreiden van de capaciteit aan windmolenparken op zee - de negen landen samen mikken op 134 GW in 2030 en meer dan 300 GW in 2050 - maar vooral de concrete uitvoering in goede banen leiden. "De snelheid van uitvoering is de echte inzet van de North Sea Summit", aldus premier De Croo.

Concreet is het de bedoeling om afspraken te maken over standaardisering van de windparken. Dat moet toelaten om de parken sneller te bouwen, aldus de premier. Er is ook nood aan afspraken over aanbestedingen, interconnectie en veiligheid.

Veiligheid

Dat laatste onderwerp wint aan belang, benadrukt minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD), wijzend op de sabotage aan pijpleiding Nord Stream en de vele datakabels, stroomkabels en pijpleidingen in de Noordzee. Het is dan ook de bedoeling met de andere Noordzeelanden afspraken te maken over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen.

De inzet om van de Noordzee een grote groene energiecentrale te maken is bekend: los raken van fossiele brandstoffen - in het bijzonder uit Rusland - en zorgen voor bevoorradingszekerheid en de toegang tot groene en goedkope energie. "Hernieuwbare energie is de oplossing voor zowel de energie- als klimaatcrisis", herinnert minister Van der Straeten er aan.

Oostende mag zich straks alvast aan hoog bezoek verwachten. De regeringsleiders en energieministers van de negen landen zakken af naar West-Vlaanderen, net als Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Er is ook een belangrijk industrieel luik aan de top, met verscheidene deelnemende bedrijven en netbeheerders.