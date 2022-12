Tweede nominatie ‘Belg van het jaar’ naar de vrijwilligers voor Oekraïne: “Opeens stond dat jonge gezin op onze oprit... We hadden zelfs stoelen tekort”

Verdienen de vrijwilligers voor Oekraïne de titel van ‘Belg van het jaar’? Absoluut, zo vindt onze jury, na de golf van solidariteit die over ons land trok. “Dit gaat over duizenden mensen, een indrukwekkende mozaïek van acties tégen de lelijkheid van oorlog”, schrijft reporter Nadine Van Der Linden. Het was doneren, rijden, inzamelen, huisvesten en samen leven - wordt hulp ooit persoonlijker dan dit?

Heel soms zetten wij een titel met tegenzin op onze HLN-site. Aldus geschiedde op 24 februari 2022, toen wij niet anders konden dan via artikels te melden: ‘Toch weer oorlog in Europa.’ Daarbij een foto van een bebloede vrouw bij een gebombardeerd flatgebouw in Chuhuiv, een onwezenlijk tafereel. Maar zie, welgeteld één week later prijkten op diezelfde voorpagina al Vlaamse ambulances die vanuit Gent richting oosten vertrokken, tjokvol medisch materiaal. Symbolisch vormden zij een tegengif tegen de gruwel. Niet in onze achtertuin, maar toch aan een zichtbare horizon: Oekraïne ligt slechts 1.500 kilometer van hier.

Volledig scherm Wendy Beerens, derde van links, samen met haar echtgenoot Sascha en twee kinderen. Rechts het Oekraïense gezin dat zij een drietal maanden opvingen. © Photonews

Een hiërachie gaan we niet maken. Sommigen stortten wat geld, anderen zamelden goederen in, nog anderen stelden de deur open, de steun gebeurde naar eigen vermogen. Ieder heeft zijn eigen geschiedenis, weet de 27-jarige Wendy Beerens uit Ganshoren, die wakker lag in de nacht van 24 februari. “Mijn schoonmoeder was net een jaar overleden, ik kon niet goed slapen”, vertelt ze “Het is een slechte gewoonte van me, maar dan begin ik op mijn telefoon te scrollen. In het donker om 3 uur in de ochtend, besefte ik: ‘Het is begonnen.’ Ik heb mijn man Sascha wakker gemaakt, die in Oekraïne geboren is. Wij hebben in angst de armen rond mekaar geslagen, maar de volgende dag was daar al de vraag: wat kunnen we doén? We hebben onze twee kinderen op één kamer gelegd, wat ze overigens zo fijn vonden dat ze nog altijd samen slapen (lachje). De andere kamer kwam vrij.”

Het jonge gezin, met kinderen van 6 en 2 jaar, zou even later een even jong gezin opvangen, de mannen en vrouwen delen exact dezelfde leeftijd. Dat voelde vertrouwd, maar toch was het geen sinecure, plotsklaps negen mensen in één huis. “Opeens stonden ze op de oprit. Wij merkten meteen dat we stoelen tekort hadden en zijn diezelfde dag nog naar IKEA gereden”, schetst Wendy de aankomst van Vadym (33), zwangere Irina (27), Elina (7), Solomia (5) en Yessey (2). “Daar hebben we ook grotere kookpotten gekocht, want de eerste spaghetti die ik voor ons allemaal had gemaakt, paste amper in mijn keukengerei. Terwijl we samen de stoelen in mekaar zetten, hebben de kinderen voorzichtig kennisgemaakt. Aftasten, snuffelen... Een modus vivendi vinden, was het.”

Volledig scherm Erwin Hoebrechts en echtgenote Sabine vingen in Mol liefst 10 vluchtelingen op, in het huis van de overleden schoonmoeder. © RV

#plekvrij heette de actie, die veel respons kende, maar ook op kritiek stuitte. Was het wel aan burgers om oorlogsvluchtelingen op te vangen? Hoelang? Wat gaat dat kosten? En al dat papierwerk: medisch, school, inkomen? Dat het een fikse boterham was, is een realiteit die geen enkel gezin ontkent. “Maak van ons geen weldoeners, maar in onze situatie kón het gewoon”, zegt bijvoorbeeld Erwin Hoebrechts die in Mol liefst 10 vluchtelingen onderdak gaf. “Toen het huis van mijn inmiddels overleden schoonmoeder vrij kwam, hebben wij dat - met volledige inboedel - ter beschikking gesteld van twee zussen, hun schoonzus en de kinderen. De echtgenoten zijn in Oekraïne gebleven en de vrouwen missen hen enorm. Er is angst en trauma. De kinderen groeien vaderloos op.” Toch ziet Erwin, die de opvang samen met zijn vrouw Sabine verzorgde, vooral bij de jongsten een enorme veerkracht. “Je zou ervan verschieten hoe goed die al Nederlands spreken. Eén zus heeft inmiddels werk. Daarbij wil ik graag een pluim geven aan het gemeentebestuur van Mol, dat ons administratief heeft bijgestaan. Ook dié mensen zagen zich overstelpt met werk. We zijn allemaal radartjes geweest.”

Volledig scherm Ook voor de dieren in Oekraïne werden inzamelacties gehouden. © Kristof Pieters

De hulp zat inderdaad in alle mogelijke hoeken. Van jonge ondernemers die draagzakken voor baby’s inzamelden tot Harley Davidson-winkels waar stoere motards speelgoed konden binnen brengen. Ook voor de huisdieren werd voedsel ingezameld. Dat je nooit te oud bent om te helpen, bewees de 85-jarige Liliane Bollaerts van het Oekraïne Project Edegem (O.P.E). Camion na camion is daar vertrokken, “soms met 18 ton goederen aan boord”. Nog steeds coördineert Liliane elke dinsdag het 50-tal vrijwilligers die alle spullen sorteren, inpakken en inladen in een hanger. “Soms zaten daar brillen bij van een overleden moeder, of een rolstoel van toen iemand een beenbreuk had. Kwam ongelooflijk goed van pas.” Maar de oorlog is niet voorbij. “Het is bitter koud in Oekraïne en nu missen mensen bottines, warme kleding, maandverband en pampers. En dan heb ik het nog niet over wondpompen, generatoren en waterzuiveringsinstallaties.... Daar is geld voor nodig, maar je voelt dat Vlamingen het ook hier sinds de energiecrisis niet makkelijk hebben. Daar kan ik alleen maar begrip voor voelen.”

Volledig scherm Oleksandra Mazurok verzamelde samen met de Sociëteit van de Schaepshoofden spullen voor haar familie in de Oekraïne. © David Legreve

Heeft de internationale sympathie een knakje gehad? Dat denkt ook Oleksandra Mazurok, een Oekraïense die in Lier woont en een inzameling hield via de Sociëteit van de Schaepshoofden. “Als ik de commentaren bij artikels lees, spreekt daar soms uit ‘dat het niet onze oorlog is’. Ik begrijp dat mensen het bij momenten van zich willen afzetten, maar dit is wel degelijk een westers probleem. Poetin zal niet stoppen bij Oekraïne, ik ben opgegroeid in Sovjettijd en weet hoe negatief daar wordt gedaan over ‘de westerse manier van leven’. Dit gevecht is er één voor de komende generaties. Tégen een wereld van propaganda en dictatuur, waar je als kind allemaal hetzelfde uniform moet dragen, in een appartementsblok moet wonen en studeert wat de communistische partij wil. Dit is een strijd van ons allen, en gewoon eens informeren ‘hoe het gaat’ kan al een verschil maken. Dat alle inzet symbolisch wordt gehonoreerd via de ‘Belg van het Jaar’ stemt mij heel gelukkig.”

Volledig scherm Wendy met de zes maand oude baby Milana, die in België geboren werd. Zij is het jongste dochtertje van het Oekraïense gezin dat in haar huis verbleef. © Photonews

Is geluk mogelijk, in oorlogstijd? Zo goed en zo kwaad mogelijk, ervaren Wendy en echtgenoot Sascha, die zopas kerstmis hebben gevierd met het Oekraïense gezin dat ze van maart tot juni hebben opgevangen. De weg naar Aldi moeten ze niet meer wijzen. Of hoe je een betaling verricht en waar de gynaecoloog woont. De kinderen zijn ingeschreven op school, wat structuur en regelmaat in de overhoop gezette levens heeft gebracht. De families hadden ook een doel: een eigen woning vinden vooraleer de baby geboren zou worden. Dat lukt, de verhuis kwam er nog voor Milana (nu zes maanden) in Brussel ter wereld kwam. “Via vrienden hebben zij een gemeubeld appartement kunnen huren. De verhuis was snel gebeurd - veel spullen waren er niet - maar wel voelbaar”, weet Wendy. “Ons dochtertje van twee zat in de crèche verdrietig naar de muur te kijken. Die drie maanden waren zo warm en hecht verlopen, dat we terug ons evenwicht moesten vinden. Het gezin woont nu aan de andere kant van Brussel, we spreken regelmatig nog af. Dat we samen kerst zouden vieren, is evident.”

Zo was er zaterdag een gedekte kersttafel voor 10 personen. Oekraïense hapjes zoals chuba en salat olivié die van hand tot hand gingen, Vlaams dat zich mengde met andere talen. Wendy: “Mijn man spreekt uiteraard Oekraïens, ik niet. Toch heb ik me met Irina kunnen behelpen in een soort ‘gibbertaal’. Wijzen, uitbeelden, glimlachen... Je zou ervan verschieten hoe weinig woorden er nodig zijn om mekaar te verstaan.” Het is een vriendschap voor het leven, weten de gezinnen. “‘Jullie hebben veel voor ons gedaan’, zeggen ze, maar omgekeerd vinden wij hetzelfde. Als je mensen in huis hebt die al blij zijn dat hun maag gevuld raakt, mensen wiens leven in één auto heeft gezeten, dan kijk je op een andere manier naar je eigen zorgen, dan leer je pas echt relativeren... Er was geen tijd voor angst of moedeloosheid, we trokken mekaar al doende voort.”

Met hoevelen zouden ze geweest zijn, die mensen die mee aan deze kar getrokken hebben? Alleszins met genoeg om nooit de hoop in de mensheid te verliezen. Daarom verdient deze groep de titel van ‘Belg van het Jaar’. Waarmee wij het kleine honoreren, de wafeltjesacties en de limonadeverkoop. Waarmee wij het grote huldigen, de duizenden kilometers die intussen vermalen zijn tussen Vlaamse steden en plekken als Kiev, Lviv, Mariupol. Waarmee wij uiteraard ook stilstaan bij het leed van de Oekraënse bevolking zelf, die niet om deze situatie heeft gevraagd en voor wie de toekomst onzeker en ontheemd is. Natuurlijk zijn zij niet de enigen die het moeilijk hebben. Dit is geen weegschaal, geen waarde-oordeel. Maar een erkenning. Absoluut een erkenning.

U kiest de Belg van het Jaar Meer dan 22.000 lezers en kijkers van HLN en VTM NIEUWS nomineerden hun Belg van het Jaar. Een jury onder het voorzitterschap van Birgit van Mol selecteerde op 19 december uit alle nominaties de vijf kandidaten voor De Belg van het Jaar. Tussen 24 december en 28 december maken we elke dag één van de kanshebbers bekend. Op 28 en 29 december kan iedereen stemmen voor de Belg van het Jaar in de app van HLN. Op 30 december om 19u maakt Birgit Van Mol live bekend op HLN en in VTM NIEUWS wie de Belg van het Jaar wordt.