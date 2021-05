Tweede kort geding zelfde groep burgers tegen coronamaatregelen ook in beroep afgewezen

De rechter in eerste aanleg wees die vorderingen af, omdat hij van oordeel was dat hij geen rechtsmacht had. Volgens de rechter probeerden de eisers immers, door de afschaffing van deze maatregelen te vragen voor hen alleen, in werkelijkheid de afschaffing van de maatregelen in hun geheel te bekomen, en dat was een beslissing die enkel toekomt aan de Raad van State, oordeelde de rechtbank. De eisers gingen in beroep maar vingen ook daar bot.