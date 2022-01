Tweede home-invasion bij zelfde familie in week tijd, wellicht door zelfde bende: “Ze wisten heel goed waar geld te vinden was”

In een rustige wijk in Sint-Amandsberg, op vijf minuten rijden van Gent-centrum, vond vrijdagavond voor de tweede keer in zes dagen tijd een brutale overval plaats in hetzelfde huis. Rond 20 uur werd de vader des huizes alleen in zijn woning overmeesterd door drie personen die waren binnengedrongen. Het drietal was in de tuin geraakt door over een hek van twee meter hoog te klimmen. “Binnen kwam het tot een schermutseling met de vader”, zegt het Oost-Vlaamse parket. Hij was op dat moment alleen thuis. De man werd in bedwang gehouden door de overvallers, terwijl ze cash geld zochten in de slaapkamer van de ouders. Of ze dat uiteindelijk vonden, is onduidelijk. Na enige tijd vluchtte het trio weg. Van hen is nog steeds geen spoor. Het huis wordt bewaakt met camera’s, maar die zorgden dus nog niet voor een doorbraak.