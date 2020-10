“Tweede golf potentieel erger, maar ik denk dat we dit kunnen controleren”

“Deze golf heeft het potentieel om erger te worden dan de eerste maar hoeft dat niet te zijn”, dat zei Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. De viroloog gelooft nog wel dat we het een rampscenario nog kunnen afwenden. De maatregelen die de Vlaamse regering morgen zal nemen, moeten daartoe bijdragen. Verder sprak Van Gucht zich positief uit over het secundair onderwijs in Leuven dat na de herfstvakantie deeltijds afstandsonderwijs moet aanbieden.

“Het virus zit overal, dat is een verschil met de eerste golf. Toen was het geïntroduceerd vanuit het buitenland en zat het geclusterd in bepaalde regio’s. Nu zit het eigenlijk overal. Daarom heeft het het potentieel om harder toe te slaan. Maar we leven al met een hele reeks maatregelen die er toen nog niet waren. Die vertragen het virus. Maar ik denk dat we dit wel gaan kunnen controleren.”

Binnen twee weken liggen de afdelingen intensieve zorg vol. Dat doet denken aan de taferelen die we maanden geleden in het Italiaanse Bergamo zagen en die de wereld toen wél konden wakker schudden. “We gaan er alles aan doen om dat te vermijden”, aldus Van Gucht in VTM NIEUWS. “Het gaat om een worstcasescenario.” Van Gucht denkt dat de al genomen maatregelen samen met nog “een tandje bijsteken” het tij nog kunnen keren. “Het allerbelangrijkste wat we kunnen doen is het beperken van die nauwe contacten. Vermijden om af te spreken met familie en vrienden. We hoeven dat niet zo heel lang vol te houden, laten we dat twee weken doen.”

Van Gucht vindt dus dat we strenger moeten zijn dan de overheid voorlopig van ons vraagt. “We moeten dat doen voor ons zelf, voor elkaar, voor onze bedrijven, voor onze winkels.” De viroloog raadt ook aan om kinderen tijdelijk weg te houden van de voetbaltraining of van een andere ontspanning. “Elk contact dat je vermeden hebt, dat is een winst en gaan we zien in de cijfers.”

De viroloog denkt dat de extra maatregelen die de Vlaamse Regering morgen zal nemen, mogelijk zullen gaan over verplicht telewerk, strengere regels voor evenementen met publiek, sportcentra. “Dat komt niks te laat”, weet Van Gucht. “Vlaanderen heeft het tot nu toe net iets beter gedaan dan Brussel en Wallonië, maar we zitten wel op hetzelfde traject. We lopen een tiental dagen achter. We hebben nog een window of opportunity, een venster waarop we nog iets kunnen doen, maar dat is zich aan het sluiten.”

Op vakantie gaan in eigen land tijdens de verlengde herfstvakantie doe je enkel met je eigen gezinsbubbel, aldus Van Gucht. “En kies voor de buitenactiviteiten.” “Vermijd het contact tussen gezinnen, met vrienden en met familie buiten het huis.”

In Brussel en Wallonië is de stijging van de cijfers lichtjes aan het vertragen, maar in Vlaanderen niet. “Het is op dit moment nog niet voldoende om ons uit de gevarenzone te halen. Dan moet het nog echt een pak trager gaan.” Het wordt moeilijk om voortaan de besmettingscijfers te vergelijken omdat sinds woensdag enkel nog mensen met symptomen worden getest. “Op termijn zullen we dit kunnen corrigeren in de cijfers, maar nog niet morgen of overmorgen.”

Tot slot vindt Van Gucht dat de beslissing van Leuven om in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs verplicht deeltijds onderwijs aan te bieden een goede zaak. “Alleen al voor het openbaar vervoer. Als je de overvolle bussen al met de helft kunt verminderen, dat geeft al minder risico. En bij die oudere tieners stellen we toch meer besmettingen vast.” Ook de verlenging van de herfstvakantie met drie dagen kan op de goedkeuring van de viroloog rekenen. “Elke dag maakt nu een verschil. Elke dag dat we verstrengen, dat we contacten reduceren, dat we netwerken uit mekaar trekken, kan het verschil maken.”