Tweede golf blijkt minder dodelijk dan de eerste. Hoe kan dat?

Corona kost onze ziekenhui­zen 2 miljard euro: “Dit is een vicieuze cirkel. Als er niets verandert zal de financiële schade groter worden”

Ze zijn onze rots in de branding in deze pandemie, maar de ziekenhuizen riskeren zelf ten onder te gaan. De behandeling van de vele coronazieken haalt het al jaren fragiele verdienmodel helemaal onderuit. De impact van Covid-19 op de boekhouding van de hospitalen is desastreus volgens een Belfius-studie. Het verwachte verlies voor 2020: zo'n 2 miljard euro. Hoe kan het dat de Belgische ziekenhuizen zoveel verlies draaien in deze tijden? En hoe moet het verder?