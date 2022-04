Tweede geval van mysterieuze acute hepatitis bij kind ontdekt in ons land

In ons land is een tweede geval van de nieuwe vorm van acute hepatitis bij kinderen ontdekt. Dat bericht VRT NWS. Het zou om een jonge tiener gaan. Hij werd opgenomen met een leverontsteking, maar is intussen opnieuw thuis.

“Het gaat om een kind met een acute leverontsteking en hoge leverwaarden in het bloed”, zegt viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano. “Het kind heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is intussen weer thuis. Het is niet zeker of het kind al volledig is genezen.”

Het is al het tweede geval van de nieuwe vorm van acute hepatitis bij kinderen in ons land. Bij beide kinderen werd een adenovirus, een vrij onschuldig virus dat vooral verkoudheden en maag- en darmontstekingen veroorzaakt, vastgesteld. Volgens artsen betekent dat nog niet dat er automatisch een link is tussen de nieuwe vorm van hepatitis en het adenovirus.

Bij Sciensano acht men de komende weken meer Belgische slachtoffertjes mogelijk. “Het zou dus wel kunnen dat er tegen volgende week 3, 4 of zelfs 7 gevallen van die nieuwe hepatitis in ons land zijn vastgesteld. Maar dan nog lijkt het op dit moment iets wat niet zo heel vaak voorkomt en dat is toch goed nieuws”, aldus Van Gucht.

Elders ter wereld

Het virus duikt niet alleen in ons land op, maar ook in Oostenrijk, Spanje, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Italië, Polen, Noorwegen en Roemenië. Ook in de Verenigde Staten (12 gevallen), Israël (12 gevallen), het Verenigd Koninkrijk (111 gevallen) en Japan (1 geval) werd de nieuwe vorm van hepatitis geregistreerd. Bijna overal lijkt het aantal gevallen toe te nemen.

De meeste patiënten konden herstellen, maar in enkele gevallen was er sprake van een acuut leverfalen waarbij een levertransplantatie vereist was. Voorlopig nemen de gezondheidsdiensten geen bijzondere maatregelen.

