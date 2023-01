Tweede energieleverancier biedt opnieuw vast tarief aan, maar niet voor iedereen

Omwille van de energiecrisis en de schommelende prijzen verdween in de loop van vorig jaar het aanbod aan vaste energietarieven in ons land. Mega was al in oktober 2021 de eerste leverancier om z'n vast aanbod te schrappen. In het najaar van vorig jaar, in oktober 2022, was Luminus de laatste leverancier die stopte met het aanbieden van een vaste tariefformule. Oorzaak? De hoge en wispelturige energieprijzen maken het voor leveranciers te risicovol om een vast tarief aan te bieden, zeker in combinatie met het feit dat elke consument in ons land kosteloos op elk moment weer kan vertrekken. Voor veel leveranciers houdt die factor - zeker bij hoge, schommelende prijzen - een te groot financieel risico in. Op een moment dat de prijzen dalen en klanten eventueel weer vertrekken, dreigen zij achter te blijven met duur aangekochte energie. Wie sindsdien een nieuw contract afsloot, móest daardoor wel naar een variabel tarief overschakelen. Iets wat ook te zien is de cijfers van Vlaams energieregulator VREG. Zo waren er in het laatste kwartaal van vorig jaar voor het eerst in tien jaar nipt méér Vlamingen (50,3 procent) met een variabel elektriciteitscontract dan een vast.